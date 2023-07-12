Прикордонники отримали 200 FPV-вбивць окупантів від фонду Олександра Трухіна. Квадрокоптери, здатні на великій швидкості з максимальною точністю вражати ворога на значній відстані, негайно передадуть у підрозділи прикордонників, які наразі перебувають на передовій.

Це пообіцяв голова прикордонного відомства Сергій Дейнеко. Сучасні дрони прикордонникам передала благодійна організація "Благодійний фонд Олександра Трухіна".

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Відомо, зокрема, що цими дронами-камікадзе озброять також мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон".

Отримані засоби дозволять ще сильніше бити ворога, уберігаючи життя наших воїнів,

– зазначив Дейнеко.



Дрони допоможуть врятувати життя героїв / ДПСУ



Дрони передав фонд Олександра Трухіна / ДПСУ ​

Під час передачі партії дронів представники фонду обговорили також подальшу співпрацю для посилення прикордонних підрозділів.