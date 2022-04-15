Прикордонники отримали трофейний російський БТР

Українські прикордонники виявили поламаний російський БТР. Трошки ремонту – і ця бронемашина вже допомагатиме Збройним Силам України.

У Держприкордонслужбі уточнили, що знайшли БТР у Київській області.

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Його потрібно відремонтувати

Бронемашина була зломаною, тому прикордонники використали тягач і доставили її до підрозділу. Трішки ремонту – і БТР вже можна буде використовувати.

Тут його відновлять, перефарбують та поставлять у стрій. Матиме змогу реабілітуватися, б’ючи ворогів України, – зазначають прикордонники.

Як виглядає трофейний російський БТР: дивіться відео

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, росіяни обстріляли з мінометів прикордонне село Сеньківка, що на Чернігівщині. На щастя, ніхто не постраждав.

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