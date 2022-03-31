Прикордонники прорідили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУ

31 березня 2022 , 14:25
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Джерело:

Держприкордонслужба

На одному з напрямів українські прикордонники зупинили просування російської піхоти.

Вони намагались приховано пробратись на позиції Збройних Сил України. Але спроба була безуспішною.

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У Держприкордонслужбі повідомили, що військовослужбовці зустріли ворога не з квітами, а з вогнем автоматичних гранатометів і кулеметів. Так ряди "двохсотих" російських військових поповнились.

Станом на ранок 31 березня до лав "двохсотих" українські захисники відправили 17 500 російських найманців.

Втрати ворога станом на 31 березня

  • Особовий склад – 17 500 осіб.
  • Танки – 614 одиниць.
  • Бойові броньовані машини – 1735 одиниць.
  • Артилерійські системи – 311 одиниць.
  • РСЗВ – 96 одиниць.
  • Засоби ППО – 54 одиниць.
  • Літаки – 135 одиниць.
  • Гелікоптери – 131 одиниця.
  • Автомобільна техніка – 1201 одиниця.
  • Кораблі / катери – 7 одиниць.
  • Цистерн з паливом – 75 одиниць.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниць.
  • Спеціальна техніка – 22 одиниць.
  • Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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Автор: Марта Пономаренко