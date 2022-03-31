Прикордонники прорідили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУ

На одному з напрямів українські прикордонники зупинили просування російської піхоти.

Вони намагались приховано пробратись на позиції Збройних Сил України. Але спроба була безуспішною.

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У Держприкордонслужбі повідомили, що військовослужбовці зустріли ворога не з квітами, а з вогнем автоматичних гранатометів і кулеметів. Так ряди "двохсотих" російських військових поповнились.

Станом на ранок 31 березня до лав "двохсотих" українські захисники відправили 17 500 російських найманців.

Втрати ворога станом на 31 березня

Особовий склад – 17 500 осіб.

Танки – 614 одиниць.

Бойові броньовані машини – 1735 одиниць.

Артилерійські системи – 311 одиниць.

РСЗВ – 96 одиниць.

Засоби ППО – 54 одиниць.

Літаки – 135 одиниць.

Гелікоптери – 131 одиниця.

Автомобільна техніка – 1201 одиниця.

Кораблі / катери – 7 одиниць.

Цистерн з паливом – 75 одиниць.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниць.

Спеціальна техніка – 22 одиниць.

Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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