Прикордонники прорідили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУ
31 березня 2022 , 14:25Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
На одному з напрямів українські прикордонники зупинили просування російської піхоти.
Вони намагались приховано пробратись на позиції Збройних Сил України. Але спроба була безуспішною.
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У Держприкордонслужбі повідомили, що військовослужбовці зустріли ворога не з квітами, а з вогнем автоматичних гранатометів і кулеметів. Так ряди "двохсотих" російських військових поповнились.
Станом на ранок 31 березня до лав "двохсотих" українські захисники відправили 17 500 російських найманців.
Втрати ворога станом на 31 березня
- Особовий склад – 17 500 осіб.
- Танки – 614 одиниць.
- Бойові броньовані машини – 1735 одиниць.
- Артилерійські системи – 311 одиниць.
- РСЗВ – 96 одиниць.
- Засоби ППО – 54 одиниць.
- Літаки – 135 одиниць.
- Гелікоптери – 131 одиниця.
- Автомобільна техніка – 1201 одиниця.
- Кораблі / катери – 7 одиниць.
- Цистерн з паливом – 75 одиниць.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниць.
- Спеціальна техніка – 22 одиниць.
- Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
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