Прикордонники розповіли деталі цинічного обстрілу Сумщини з території Росії

У Держприкордонслужбі розповіли подробиці цинічного обстрілу території Сумщини. Його росіяни здійснили зі своїх позицій на території Росії.

Вибухи та постріли почали лунати ввечері 25 квітня. Загалом атакували російські військовики одразу кілька населених пунктів.

Ця подія Окупанти обстріляли Сумщину з території Росії

Вороги використали різне озброєння

Наші захисники встановили, що стріляли з боку російського селища Тьоткіно. Перші 15 "прильотів" зафіксували в селі Рівне, що в Конотопському районі. Згодом там же лунали постріли зі стрілецької зброї.

Два вибухи снарядів важкого озброєння прогриміли й між селами Бунякине і Нова Слобода, які в тому ж районі. Невдовзі спільний з бійцями ЗСУ наряд прикордонників чув 7 пострілів вже біля села Гиріне в Сумському районі.

Найімовірніше це вже були звуки використання мінометів. На щастя, ніхто зі службовців чи цивільних внаслідок обстрілів не постраждав. ​

Згодом також обстріли прокоментував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він розповів, що з мінометів поцілили й у територію Білопільської громади. Там теж постраждалих не було.

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