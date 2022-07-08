Українські прикордонники відтісняють ворога далі від Харкова: частину окупантів взяли в полон

Українські захисники та захисниці щодня дають потужну відсіч загарбникам, зокрема і на Харківщині, частину якої окупувала Росія. Водночас наші прикордонники відтісняють ворога далі від адміністративного центру області – Харкова.

У Держприкордонслужбі розповіли деталі зачистки одного зі звільнених від російських окупантів сіл. Місцеві мешканці радо зустріли українських воїнів. Прикордонники запевняють – мешканці села чекали на українських захисників.

Зауважте Навіть, якщо залишиться 100 квадратних метрів Луганщини, ми казатимемо, що тримаємось, – Гайдай

Росія мобілізувала людей з окупованої Луганщини

Українські воїни розповіли, що звільнення населених пунктів Харківщини є дуже важливим з огляду на те, що чим далі окупанти будуть від Харкова, тим менше буде обстрілів міста з реактивних систем залпового вогню та іншої далекобійної зброї.

Наші захисники розповіли 24 каналу, що під час зачистки одного із сіл були зіткнення з окупантами. Через це, на жаль, кілька наших воїнів зазнали поранень.

У звільненому селі окупанти облаштували укріплені райони та штаб й вирили окопи. Це створювало додаткові труднощі під час зачистки.

У будинках сиділи снайпери, однак коли вони побачили, що наші воїни заходять одразу двома вулицями – почали втікати. Одного снайпера поранили, іншого взяли в полон. Обоє виявилися мобілізованим з тимчасово окупованої території Луганщини – з Красного Луча. Також в полон взяли бойовика та зв'язківця.

Зачистка села на Харківщині: дивіться відео

При відступі окупанти відстрілювалися

Відступаючи зі звільненого українськими військами села, окупанти відкривали вогонь з артилерії та мінометів. Тому наші прикордонники відступили до лісу, але окупанти гатили і туди, тому воїни на ніч відійшли ще далі, але повернувшись зранку з'ясували – окупанти назад повернутися не наважилися.

Під час зачистки в одній з будівель військові знайшли чоловіка, якого росіяни тримали у полоні. Воїни розповіли, що місцеві мешканці були раді бачити наші війська.

Останні новини з Харківщини

Російські окупанти щодня обстрілюють мирні населені пункти Харківщини, через що страждає цивільне населення. Увечері 7 липня загарбники атакували з реактивних систем залпового вогню по Немишлянському районі. Кількість загиблих та постраждалих унаслідок цієї атаки зараз встановлюють.

За добу 7 липня на Харківщині 4 людей загинули. ще 9 зазнали поранень.

Водночас уперше за останні кілька тижнів ніч проти 8 липня в Харкові минула спокійно і без ворожих атак. Зазвичай російські загарбники щоночі атакували місто.

Зверніть увагу – втрати окупантів станом на 8 липня: дивіться відео