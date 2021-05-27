Займіться своїм кордоном, – прикордонники про цинічну заяву Росії щодо "Стіни"

Напередодні російська влада заявила, що Україна припинила облаштовувати свою ділянку держкордону. У Держприкордонслужбі спростували таку інформацію та порадили державі-агресору не турбуватися тим, як Київ облаштовує кордон.

Добудуємо за будь-яку ціну, – ДПСУ

Роботи у межах проєкту з інженерного облаштування кордону тривають. Про це журналістам 24 каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Ми радимо російській стороні більше акцентувати увагу на надійній охороні своєї ділянки кордону, а не турбуватися про нашу. Якби Росія більше уваги приділяла своїй системі охорони, то ми б фіксували менше порушення та провокацій з їхнього боку,

– заявив Демченко.

Він наголосив, що на 2021 рік кошти для реалізації проєкту виділенні. Відповідно, роботи продовжуються.

Облаштування кордону – це не тільки рів та огорожа

Демченко підкреслив, що облаштування кордону з Росією охоплює не тільки створення протитранспортного рову або металевого загородження, а й установку технічних засобів спостереження.

"Ми хочемо якомога швидше забезпечити 100% контроль онлайн-спостереження за кордони з країною-агресором", – зауважив речник ДПСУ.

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Коли завершать проєкт

Ми зробимо все, щоб кордон з Росією був належно облаштований і щоб роботи завершилися якнайшвидше,

– запевнив Демченко.

Роботи ведуться відповідно, до виділених коштів та у межах відомчого плану Держприкордонслужби. Наразі невідомо, коли повністю завершать реалізацію проєкту.