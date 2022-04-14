Прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча" на ділянці з Білоруссю

Українські прикордонники продовжують поновлювати контроль за державним кордоном на тих напрямках, де Сили оборони України вигнали російських загарбників.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко розповів, що у Київській області прикордонники вже вийшли до пункту пропуску "Вільча", що на ділянці з Білоруссю.

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Дейнеко повідомив, що окупанти нищили там інфраструктуру – спалювали та руйнували об’єкти, які були на пункті пропуску. Техніка, що там залишилась, теж зруйнована.

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Окрім цього є і небезпека мінування місцевості та ворожих обстрілів.

Діємо вкрай обережно. Вчора на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали рашисти з боку свого пункту пропуску "Погар",

– додав голова Держприкордонслужби.

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