Прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку: українці повертаються додому

Українці, які були змушені покинути Україну через війну, поволі повертаються додому. У столиці та на сході України небезпека ще є, але люди скучили за своїми домівками.

В українських прикордонників побільшало роботи. Великодні свята та зменшення небезпеки у деяких регіонах спонукають наших громадян повертатися додому.

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Ситуація на кордоні

Як повідомили прикордонники, з 2 по 15 квітня на західних кордонах України з Молдовою та ЄС ситуація була наступна: близько 400 тисяч українців в'їхали, близко 500 тисяч виїхали.

Таке різке збільшення потоку пов'язане з прийдешніми Великодніми святами та повернення додому евакуйованих українців.

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