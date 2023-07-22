Могло прилетіти в одну з найбільших авіабаз Криму: показуємо на карті Октябрське

22 липня 2023, 12:22
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Ранок в окупованому Криму почався з потужних вибухів. Як стало відомо згодом, "бавовна" завітала до селища Октябрське.

У мережі повідомляють, що вибухи пролунали на нафтобазі та аеродромі поблизу Октябрського. До слова, прилетіти могло на одну з найбільших авіабаз в тимчасово окупованому Криму, повідомляє 24 Канал.

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"Приліт" був на одну з найбільших авіабаз

Як повідомили агенти руху "Атеш", на нафтобазі та аеродромі в Октябрському було кілька успішних "прильотів". Після цього почали детонувати склади з боєкомплектом. Крім того, у мережі також повідомляли про роботу російської ППО. Оскільки її робота завжди "влучна", то у багатьох  місцях виникла пожежа. 

Прильоти сталися поблизу селища міського типу Октябрське, що у Красногвардійському районі Криму. Раніше там була одна з найбільших воєнних авіабаз Чорноморського флоту СРСР. 

Дивіться на карті, де розташоване селище Октябрське

Нині у мережі стверджують, що авіабаза не функціонує, проте пожежа на території свідчить про протилежне. Ймовірно, окупанти могли зберігати там якусь техніку чи боєкомплекти. 

Пожежа на аеродромі в Октябрському: дивіться відео

Що відомо про авіабазу "Октябрське"

Аеродром "Октябрське" – покинутий військовий аеродром у Криму. Один із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР. Останню ескадрилью розформували у 1995 році, відтоді аеродром не використовувався. Проте після анексії Криму доля аеродрому невідома. Цілком можливо, що окупанти могли облаштувати там військову базу. 

"Вибуховий" ранок у Криму

  • Ранок 22 липня в окупантів у Криму почався не з кави. Спочатку у мережі з'явилися кадри пожежі у Сімферополі. Окупаційна влада ніяк не коментувала події, а люди були нажахані, оскільки перед цим чули вибухи. 
  • Можна припустити, що у Сімферополі було видно дим з пожежі, яка виникла після "прильоту" по нафтобазі в Октябрському. Хоча деякі користувачі стверджують, що спалахнув будинок. 
  • Повідомляли також про вибухи в Джанкойському районі. Наразі невідомо, що там сталося.
  • Окупаційна влада після пожежі в Севастополі повідомила, що тимчасово рух через Кримський міст зупинено. Коли стало відомо про "прильоти" в Октябрському, рух мостом знову відновили. 
  • Так званий "голова Криму" Аксьонов звинуватив в усьому Україну. Він заявив, що "ворог використав БпЛА для нальотів на інфраструктурні об'єкти" у Красногвардійському районі. 

Автор: Анжеліка Байбак