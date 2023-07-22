Могло прилетіти в одну з найбільших авіабаз Криму: показуємо на карті Октябрське

Ранок в окупованому Криму почався з потужних вибухів. Як стало відомо згодом, "бавовна" завітала до селища Октябрське.

У мережі повідомляють, що вибухи пролунали на нафтобазі та аеродромі поблизу Октябрського. До слова, прилетіти могло на одну з найбільших авіабаз в тимчасово окупованому Криму, повідомляє 24 Канал.

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"Приліт" був на одну з найбільших авіабаз

Як повідомили агенти руху "Атеш", на нафтобазі та аеродромі в Октябрському було кілька успішних "прильотів". Після цього почали детонувати склади з боєкомплектом. Крім того, у мережі також повідомляли про роботу російської ППО. Оскільки її робота завжди "влучна", то у багатьох місцях виникла пожежа.

Прильоти сталися поблизу селища міського типу Октябрське, що у Красногвардійському районі Криму. Раніше там була одна з найбільших воєнних авіабаз Чорноморського флоту СРСР.

Дивіться на карті, де розташоване селище Октябрське

Нині у мережі стверджують, що авіабаза не функціонує, проте пожежа на території свідчить про протилежне. Ймовірно, окупанти могли зберігати там якусь техніку чи боєкомплекти.

Пожежа на аеродромі в Октябрському: дивіться відео

Що відомо про авіабазу "Октябрське" Аеродром "Октябрське" – покинутий військовий аеродром у Криму. Один із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР. Останню ескадрилью розформували у 1995 році, відтоді аеродром не використовувався. Проте після анексії Криму доля аеродрому невідома. Цілком можливо, що окупанти могли облаштувати там військову базу.

"Вибуховий" ранок у Криму