Прилітає та ще буде прилітати, – Арестович про феномен Чорнобаївки

Як відомо, ЗСУ вже сьомий раз розбила окупантів під Чорнобаївкою. У чому ж феномен цього місця – пояснив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Українські військові захопили штабні мапи ворога. Стало зрозуміло, що рашисти розташували в аеропорту так званий "командний пункт", передає 24 канал.

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Річ у тім, що вони накопичили величезне угруповання з окупованого Криму. А перекинути на правий берег до Миколаєва чи Одеси можна лише через 2 мости: Антонівський та Новокаховський. Тобто їх величезна кількість, а пересуватися можуть капілярним шляхом. Як би не ховались у відкритому степу, ми їх все одно знаходимо,

– пояснив Олексій Арестович.

За його словами, вороги накопичують вертолітні угруповання, щоб перекидати вантажі.

"А вертоліт тільки в кіно може сідати, де хочеш, і летіти, де хочеш. Насправді йому треба аеродромне забезпечення і багато іншого, тому вони мусять обирати аеродром. Там склався вузол і по ньому прилітає й прилітає, і ще буде прилітати", – пообіцяв Арестович.

Натомість українці вже навіть жартують з цього приводу. Мовляв, нехай президент зробить в'їзд для окупантів у Чорнобаївку спрощеним.

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