Привітали окупантів із Різдвом: "Примари" ГУР спалили ворожі засоби ППО та інші цілі у Криму
- "Примари" ГУР успішно атакували засоби протиповітряної оборони та інші цілі росіян у тимчасово окупованому Криму.
- Були уражені пускова установка С-300В, радіолокаційна система РСП-6М2, командно-штабна машина "Редут-221" та інше.
"Примари" ГУР завдали успішного удару по ворожих засобах протиповітряної оборони та інших цілях росіян на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Дивіться також Громадянин Киргизстану хотів вбити офіцера ГУР: у Києві спіймали кілера ФСБ
Що уразили у Криму?
За даними розвідки, бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ще перед Різдвом знову атакували тимчасово окупований Крим, у якому спалили низку дороговартісних цілей російської армії, зокрема уражені:
- пускова установка комплексу С-300В;
- радіолокаційна система РСП-6М2;
- командно-штабна машина "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3";
- станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3".
Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів. Збройна боротьба триває,
– ідеться у повідомленні.
Ураження російських цілей у Криму: дивіться відео
Яких втрат завдали ворогу раніше?
Раніше завдяки ГУР у місті Уссурійськ Приморського краю пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 – 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління, причетної до воєнних злочинів.
Раніше джерела української розвідки повідомили, що в Москві ліквідували двох співробітників російського МВС, які брали участь у війні проти України та катували українських військовополонених.
Також розвідники уразили Морський нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краю. Таманський перевантажувальний комплекс вважається одним з найбільших у Чорноморському регіоні.