Привітали окупантів із Різдвом: "Примари" ГУР спалили ворожі засоби ППО та інші цілі у Криму

"Примари" ГУР завдали успішного удару по ворожих засобах протиповітряної оборони та інших цілях росіян на території тимчасово окупованого Криму.

Що уразили у Криму?

За даними розвідки, бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ще перед Різдвом знову атакували тимчасово окупований Крим, у якому спалили низку дороговартісних цілей російської армії, зокрема уражені:

пускова установка комплексу С-300В;

радіолокаційна система РСП-6М2;

командно-штабна машина "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3";

станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3".

Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів. Збройна боротьба триває,

– ідеться у повідомленні.

