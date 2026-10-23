Від радарів до укриттів: прикордонники показали серію ударів по позиціях росіян

Українські прикордонники 22 жовтня завдали влучних ударів по позиціях армії Росії на Північно-Слобожанському напрямку. Оператори дронів уразили ворожі станції радіолокації, комплекси РЕБ і техніку.

Кадри бойової роботи оприлюднили в офіційному телеграм-каналі. Завдання успішно виконали оператори підрозділу безпілотних систем "PRIME" 5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Які ворожі цілі потрапили під удар?

Українські військові цілеспрямовано били по критично важливих системах спостереження та захисту окупантів. Під удари безпілотників потрапили російські радіолокаційні станції, а також засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, якими противник намагався координувати сили.

Також під системними атаками дронарів опинилася ворожа військова техніка та облаштовані укриття особового складу. Влучні прильоти дозволили істотно порушити управління діями загарбників на цій ділянці фронту.

Як прикордонники нищили техніку окупантів: дивитись відео

Українські військові регулярно вибивають ресурси окупаційних сил вздовж кордону. Наприклад, бійці спецпідрозділу воєнної розвідки "Артан" уразили понад 2 300 цілей у прикордонній зоні, знищуючи склади пального та боєприпаси противника.