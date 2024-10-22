У приміщенні ТЦК на Полтавщині чоловік вкоротив собі віку

У Полтавській області у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік наклав на себе руки. Слідів насилля на тілі не виявили.

Інцидент трапився напередодні, 21 жовтня, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

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21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії,

– йдеться у повідомленні.

У пункт збору, згідно з оприлюдненою інформацією, його доставили поліцією, оскільки чоловік перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції.

Адже чоловік вчинив кримінальне правопорушення за статтею про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Минулого року його вже судили за цією статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні 2024 року.

"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені усі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу", – додають військовослужбовці ТЦК.

Наразі для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування. У ТЦК закликали дотримуватися інформаційної гігієни, зокрема перевіряти інформацію та утримуватись від споживання неперевірених, перекручених та маніпулятивних повідомлень.

Нагадаємо, у березні під час перебування у військкоматі міста Хуст, що на Закарпатті, ще один хлопець намагався накласти на себе руки. Незадовго до цього він прагнув незаконно перетнути кордон.