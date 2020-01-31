Приміщення у терміналі "Борисполя" здали в оренду за рекордну суму: деталі

У четвер, 30 січня, завершився аукціон на право оренди державного майна у терміналі F аеропорту "Бориспіль". На перший погляд звичний аукціон завершився рекордним результатом, а його вартість стала у 19 разів вищою, ніж очікувалося.

За приміщення площею 191 квадратний метр розгорнулася справжня конкурентна боротьба, підкреслив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Дванадцять учасників затято змагалися у чесному та відкритому конкурсі. Виграли від цього – аеропорт і держава, як і має бути завжди,

– наголосив міністр.

У ході аукціонних торгів вартість приміщення зросла у 19 разів – від 243 тисяч 702 гривень до 4 мільйонів 678 тисяч гривень.

"Понад тисяча доларів за квадратний метр – це, мабуть, історичний рекорд для комерційної нерухомості в Україні. Чекаємо наступних аукціонів і нових учасників. Чесність і відкритість – гарантовано", – запевнив Владислав Криклій.

Що відомо про приватизацію в Україні?Зараз у державній власності в Україні перебуває понад 3 тисячі 500 підприємств. Приблизно 1300 з них – збиткові. Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.



Приватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Так, Фонд державного майна вже готує понад 300 підприємств для приватизації. Остання проходить шляхом відкритих аукціонів, у яких можуть взяти участь будь-хто охочий.