Операція з примусу Росії до миру триватиме: Буданов пояснив, що буде далі

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував продовження 40-денної операції з примусу Росії до миру. За його словами, кампанія триватиме й надалі.

Про це Буданов заявив у розмові з журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про заяву Буданова?

За словами Буданова, спецзаходи триватимуть і надалі, однак без визначених часових меж.

Будемо продовжувати. Не чіпляйтеся за всі аргументи. 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне – це результат. Не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше, як ми з нього вийдемо,

– заявив Буданов.

Він наголосив, що ключовим залишається досягнення поставленої мети.

Керівник ОП також зазначив, що в Кремлі досі вважають, ніби зможуть реалізувати свої цілі військовим шляхом.

Буданов заявив, що війна для Росії фактично зайшла в глухий кут. За його словами, попри локальні просування обох сторін, стратегічна ситуація на фронті давно не змінюється.

Як 40-денна операція СБУ занурює Росію в глибоку кризу?

Політолог Олексій Курпас раніше заявляв, що оголошена 40-денна програма тиску на Росію від президента Володимира Зеленського та глави СБУ Євгена Хмари демонструє новий підхід до ведення війни.