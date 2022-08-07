Чоловіків забирають просто з вулиць: на окупованому Донбасі – нова хвиля примусової мобілізації

Окупанти зазнають колосальних втрат на війні проти України. Тому вони продовжують примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій, щоб поповнити свої резерви.

Окупанти забирають чоловіків просто з вулиць. Тим часом серед тих, кого примусово мобілізували, росте невдоволення через жахливе ставлення російського командування.

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Забирають навіть непридатних до служби

Нова хвиля примусової мобілізації на окупованій території Донбасу розпочалася 1 серпня. Наприклад, на Луганщині окупанти намагаються відновити боєздатність своїх мотострілецьких батальйонів.

Чоловіків забирають просто з вулиць. У Луганську за 40 хвилин на місцевому ринку викрали вантажників – чоловіків забрали у 2 автобуси. Водночас в Алчевську людей викрадають просто з вулиць. Місцеве населення обурене, тому чоловіки намагаються переховуватися.

У місті Хрустальний збільшили кількість патрулів, які без пояснень забирають чоловіків і відвозять їх й військкомати. Також окупанти навідуються на підприємства та до комерційних установ і шукають придатних до служби. Однак загалом часто забирають і непридатних або тих, у кого є "відстрочка".

Водночас ті, кого таки мобілізували, невдоволені ставленням командування. Крім того, масла у вогонь підливає те, що росіянам видають сучасні боєкомплекти, а мобілізованим з окупованих територій – з часів Другої світової війни.

Втрати окупантів у війні

Причиною чергової хвилі примусової мобілізації стають колосальні втрати ворога на війні. За 165 днів повномасштабного вторгнення до України окупанти втратили:

близько 42 200 осіб з особового складу;

1 805 танків;

4 055 бойових броньованих машин;

958 артилерійських систем;

260 реактивних систем залпового вогню;

132 засоби ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

750 безпілотників;

182 крилаті ракети;

15 кораблів та катерів;

2 978 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

86 одиниць спецтехніки.

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