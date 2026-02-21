Найскладніші битви розгортатимуться з весни 2026 року, – командир "Ахіллесу"

Росія вичерпала фінансові ресурси та розглядає примусову мобілізацію, щоб максимально захопити українські території у 2026 році. Якщо українці витримають до 2027 року, ситуація почне стабілізуватися.

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" і Герой України Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що примусова мобілізація в Росії означає, що гроші на добровільний контракт закінчуються.

Чи наближається новий етап ескалації вже цієї весни?

Федоренко вважає, що попри роки повномасштабної війни, найважчі битви ще не відбулися – вони розгорнуться з весни 2026 року.

Політичне врегулювання конфлікту наразі неможливе, оскільки жодна зі сторін не може досягти своїх стратегічних цілей на полі бою: Україна не має достатньо ресурсів для повної деокупації своїх територій, а Росія – для знищення української державності.

Інформація про можливу примусову мобілізацію в Росії свідчить про те, що економічні показники країни стрімко летять у прірву. Російська економіка зараз перебуває в серйозній кризі – механізм сиплеться. При цьому важливо розуміти, що економіка не руйнується за один день,

– наголосив Федоренко.

Путін шукає додаткової фінансової підтримки та живої сили, щоб захопити максимум українських територій у 2026 році – поки ще є можливість. У 2027 році ситуація може змінитися на користь України, якщо партнери виконають свої зобов'язання щодо зброї та фінансування, а вибори до Сенату США скоригують політику підтримки України.

Чи може примусова мобілізація прискорити політичні зміни в Росії?

Примусова мобілізація стане серйозним репутаційним ударом для Путіна, адже зруйнує негласний суспільний договір: раніше росіяни йшли воювати за гроші, а тепер їх змушуватимуть ризикувати життям без жодної винагороди. Навіть у такій терплячій до утисків країні, як Росія, це спровокує вкрай негативну реакцію суспільства.

Примусова мобілізація для України має два виміри: з військової позиції – це загроза, адже збільшує кількість ворожої живої сили та інтенсивність бойових дій.

Водночас це позитивний сигнал – означає, що Росія вичерпує гроші на добровільний контракт, коли люди фактично продають своє життя за винагороду.

"Наше завдання – готуватися до найгіршого сценарію та довготривалої війни, акумулюючи всі необхідні ресурси. Ніхто не знає, як розгорнуться події та що станеться з Путіним після можливого рішення про примусову мобілізацію. Якщо ж війна завершиться раніше і на користь України, накопичений потенціал допоможе відбудувати країну", – пояснив Федоренко.

Зверніть увагу! На думку політолога Ігоря Рейтеровича, оголошення мобілізації в Росії є цілком реальним сценарієм. За результатами різних соціологічних досліджень, росіяни різко негативно ставляться до мобілізації у її класичному форматі. Суспільство вже звикло до практики багатомільйонних контрактів. Тому в тих, кого можуть примусово відправити до війська, закономірно виникне запитання: чому вони мають ризикувати життям за 20 тисяч рублів, якщо інші підписували контракт за мільйони.

Що ще відомо про мобілізацію в Росії?