Найскладніші битви розгортатимуться з весни 2026 року, – командир "Ахіллесу"
- Командир Юрій Федоренко заявив, що найскладніші битви у війні між Росією та Україною можуть розпочатися з весни 2026 року.
- Примусова мобілізація в Росії може стати серйозним репутаційним ударом для Путіна, оскільки вона зруйнує суспільний договір, за яким росіяни йшли воювати за гроші.
Росія вичерпала фінансові ресурси та розглядає примусову мобілізацію, щоб максимально захопити українські території у 2026 році. Якщо українці витримають до 2027 року, ситуація почне стабілізуватися.
Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" і Герой України Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що примусова мобілізація в Росії означає, що гроші на добровільний контракт закінчуються.
Чи наближається новий етап ескалації вже цієї весни?
Федоренко вважає, що попри роки повномасштабної війни, найважчі битви ще не відбулися – вони розгорнуться з весни 2026 року.
Політичне врегулювання конфлікту наразі неможливе, оскільки жодна зі сторін не може досягти своїх стратегічних цілей на полі бою: Україна не має достатньо ресурсів для повної деокупації своїх територій, а Росія – для знищення української державності.
Інформація про можливу примусову мобілізацію в Росії свідчить про те, що економічні показники країни стрімко летять у прірву. Російська економіка зараз перебуває в серйозній кризі – механізм сиплеться. При цьому важливо розуміти, що економіка не руйнується за один день,
– наголосив Федоренко.
Путін шукає додаткової фінансової підтримки та живої сили, щоб захопити максимум українських територій у 2026 році – поки ще є можливість. У 2027 році ситуація може змінитися на користь України, якщо партнери виконають свої зобов'язання щодо зброї та фінансування, а вибори до Сенату США скоригують політику підтримки України.
Чи може примусова мобілізація прискорити політичні зміни в Росії?
Примусова мобілізація стане серйозним репутаційним ударом для Путіна, адже зруйнує негласний суспільний договір: раніше росіяни йшли воювати за гроші, а тепер їх змушуватимуть ризикувати життям без жодної винагороди. Навіть у такій терплячій до утисків країні, як Росія, це спровокує вкрай негативну реакцію суспільства.
Примусова мобілізація для України має два виміри: з військової позиції – це загроза, адже збільшує кількість ворожої живої сили та інтенсивність бойових дій.
Водночас це позитивний сигнал – означає, що Росія вичерпує гроші на добровільний контракт, коли люди фактично продають своє життя за винагороду.
"Наше завдання – готуватися до найгіршого сценарію та довготривалої війни, акумулюючи всі необхідні ресурси. Ніхто не знає, як розгорнуться події та що станеться з Путіним після можливого рішення про примусову мобілізацію. Якщо ж війна завершиться раніше і на користь України, накопичений потенціал допоможе відбудувати країну", – пояснив Федоренко.
Зверніть увагу! На думку політолога Ігоря Рейтеровича, оголошення мобілізації в Росії є цілком реальним сценарієм. За результатами різних соціологічних досліджень, росіяни різко негативно ставляться до мобілізації у її класичному форматі. Суспільство вже звикло до практики багатомільйонних контрактів. Тому в тих, кого можуть примусово відправити до війська, закономірно виникне запитання: чому вони мають ризикувати життям за 20 тисяч рублів, якщо інші підписували контракт за мільйони.
Що ще відомо про мобілізацію в Росії?
Генерал армії США у відставці Девід Петреус переконаний, що Росія не зможе без кінця поповнювати свої Збройні сили, адже її можливості з набору нових військових мають об’єктивні обмеження.
Армія Росії зазнає значних втрат, які перевищують темпи поповнення війська, через що на фронті формується нестача особового складу.
У Росії фіксують випадки вербування студентів до армії під приводом служби у відносно безпечних підрозділах безпілотників з обіцянками великих виплат. Однак фактично після підписання контрактів їх можуть направляти безпосередньо у зону бойових дій.