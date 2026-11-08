"Лише вершина айсберга": як у Росії резервістів масово примушують підписувати контракти з армією

Правозахисники зафіксували в Іжевську та Омську 17 скарг на примус резервістів до контрактів з армією Росії. Найбільше страждають чоловіки старше 30 років, а виявлені випадки називають лише "вершиною айсберга".

Російський опозиційний журналіст і блогер Майкл Накі розповів 24 Каналу, що звернення від потерпілих громадян надходили впродовж двох місяців – з 12 серпня по 12 жовтня 2026 року. Системний примус до військової служби на території держави-агресорки лише посилюється.

Посилення цензури та приховані масштаби

У Росії темпи набору контрактників за 9 місяців впали до 263 тисяч і більше не покривають втрат армії. Регіони вичерпують кошти на бонуси, тому річний план вербування буде зірвано щонайменше на 60 тисяч.

Правозахисники підкреслюють, що зафіксовані випадки в Омську та Пензі демонструють лише частину реальної картини прихованого рекрутингу. Окрім прямого тиску на військовозобов'язаних, російська влада суттєво посилила інтернет-цензуру.

Рекрутинг падає, навіть попри те, що одноразові виплати зростають, а облави розповсюджуються по всій країні,

– підкреслив Майкл Накі.

Раніше партизанський рух повідомляв, що росіян примушують іти на війну через агресивні телефонні дзвінки під погрозою відправлення на фронт без жодних виплат.

Стрімко знижується і якість новобранців. Замість підготовлених бійців до штурмових рот потрапляють люди поважного віку, представники маргіналізованих груп, важкохворі та іноземці.

З цього конвеєра неможливо сформувати нові дивізії, це лише латання дір у штурмових ротах,

– зазначив російський опозиційний журналіст .

Окрім дефіциту людей, Росія стикається з фінансовою кризою на регіональному рівні. Навіть найбагатші суб'єкти змушені різко зменшувати разові заохочення. Зокрема, у Санкт-Петербурзі бонус за підписання контракту урізали з 3,5 мільйона до 400 тисяч рублів. Коли регіональні бюджети більше не матимуть коштів на такі "пряники", кремлівському режиму доведеться застосувати "батіг" – масштабну відкриту мобілізацію.

Опозиційний журналіст про мобілізацію Росії: дивіться відео