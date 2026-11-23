Тимчасова слідча комісія 23 листопада звернулася до поліції для того, щоб примусово привести Михайла Федорова. Колишній міністр оборони тричі проігнорував запрошення на засідання щодо операції "Мідас".

Як повідомляють кореспонденти hromadske, за відповідну ініціативу віддали свої голоси 8 із 14 членів парламентської комісії. Чергову зустріч народні обранці попередньо запланували провести 7 грудня.

Які подробиці?

Голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко, наголосив на потребі почути позицію колишнього урядовця безпосередньо.

У комісії з'явилось дуже багато питань до пана Михайла. Хочеться отримати на них відповіді,

– зазначив Гончаренко.

Пояснення щодо операції Мідас

Вперше на засідання для надання свідчень ексміністра викликали ще у серпні.

У листі до Федорова наголошували, що його особиста присутність потрібна "для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції "Мідас", яку НАБУ оприлюднило 11 листопада 2025 року".