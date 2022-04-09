Примусово евакуйованих до Росії українців окупанти повертають на Донеччину

Російські бойовики перед початком повномасштабної війни проти України вивозили мешканців тимчасово окупованих територій до Росії. Однак зараз вони повертають їх назад.

Російські бойовики з 18 лютого вивозили людей з тимчасово окупованих територій Донецької та луганської областей до Росії. Насамперед дітей, жінок, людей похилого віку та людей з інвалідністю.

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Українців повертають назад

Російська влада віддала наказ бойовикам повернути людей у Донецьку область за їхнім місцем реєсрації проживання.

Примусове повернення цивільного населення на території, де проходять воєнні дії, є прямим порушенням статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і може призвести до умисного позбавлення життя громадян України,

– наголосила Денісова.

Нагадаємо, що з 18 лютого бойовики на Донбасі оголосили про евакуацію мешканців тимчасово окупованих територій до Росії. Людей вивозили до Ростовської області. Причиною "евакуації" стали заяви ватажків бойовиків про те, що нібито Україна готує наступ на Донбас, а через 6 днів Росія вторглася на територію нашої держави та почала повномасштабну війну.

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