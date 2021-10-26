Принц Саудівської Аравії казав, що може вбити короля "отруйним кільцем з Росії", – ексрозвідник

У розвідці стверджують, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман пропонував використати "кільце з отрутою" для вбивства покійного короля Абдалли бін Абдель Азіза аль-Сауда.

У 2014 році Мухаммад бін Салман нібито сказав двоюрідному брату, принцу Мухаммаду бін Найєфу, про свої наміри. Про це заявив колишній співробітник розвідки Саудівської Аравії Саад аль-Джабрі.

Читайте також Королівські інвестиції: куди вкладає гроші саудівський принц

Чому принц нібито хотів вбити короля

Мовляв, принц наважувався на такий крок, щоб престол отримав його батько. Тоді у правлячій сім'ї були непорозуміння щодо престолонаслідування.

Він сказав: "Я хочу вбити короля Абдаллу. Я отримав отруєне кільце з Росії. Мені досить потиснути йому руку, і з ним буде покінчено",

– стверджує розвідник.

Джабрі назвав принца психопатом

Джабрі припускає, що принц міг просто хвалитись. Однак розвідка сприйняла його слова серйозно. Чоловік назвав Салмана "психопатом і вбивцею з нескінченними ресурсами". Розвідник переконував, що той несе загрозу для власного народу.

Питання цієї розмови вирішили в правлячій сім'ї в приватному порядку.

Що кажуть про Джабрі у Саудівській Аравії

В уряді Саудівської Аравії назвали ексрозвідника чиновником з "довгою історією фейків". Стверджують, що він себе дискредитував, інформує BBC.

Саад аль-Джабрі втік з Саудівської Аравії до Канади. Він зазначав, що у 2018 році друг попередив його, що Мухаммад бін Салман відправив групу для його вбивства. Це нібито сталось за кілька днів після вбивства журналіста Джамаля Хашукджі в Туреччині.

Абдулла помер в 2015 році. Тоді престол перейшов до його зведеного брата Салмана, батька Мухаммада бін Салмана. Вже у 2017 році Салман став спадкоємцем престолу.