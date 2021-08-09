Це пріоритет для США та Євросоюзу, – юрист про конкурс щодо керівника САП

Наразі конкурс щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично поставили на паузу. Водночас він може бути одним з пріоритетів для міжнародних партнерів України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. Закінчився етап співбесід на перевірку доброчесності – з понад 30 кандидатів залишилось всього двоє, тобто майже всі її не пройшли. За словами юриста, проблема полягає в самій процедурі, оскільки кожна зі сторін в конкурсній комісії має блокуючий голос.

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Оскільки представники від міжнародних партнерів блокували тих кандидатів, які мали негативний шлейф, а представники від Верховної Ради блокували всіх, хто був пов'язаний з боротьбою з корупцією – детективів НАБУ, прокурорів САП – фактично залишилось всього 2 кандидати. Вадим Валько додав, що очевидним є те, що влада взяла паузу, оскільки не розуміє, чи зможуть вони з кимось з цих кандидатів домовитись.

Мені здається, що влада поки що не розуміє, що робити далі. Є варіант з тим, що цей конкурс може бути скасований через Окружний адмінсуд Києва, який має бути ліквідований, відповідний законопроєкт подали. Це також одна з точок торгів між владою та ОАСК,

– сказав юрист ЦПК.

Валько: Багато що вирішить поїздка до США

Обрання в прозорому конкурсі нового керівника антикорупційної прокуратури є одним з зобов'язань України, щодо візової лібералізації та угоди з МВФ зокрема. За словами Вадима Валька, багато питань, ймовірно, розв'яже поїздка президента до США. Цілком можливо, що питання конкурсу в САП до відповідного періоду не буде розблоковане.

Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати 30 серпня. Президента України запросив у Вашингтон безпосередньо сам президент Джо Байден під час телефонної розмови у червні.

"Конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури – це топ пріоритет як для США, так і для Європейського Союзу й послів G7. Влада повинна чітко розуміти, що цей конкурс під найбільш прискіпливою увагою всіх міжнародних партнерів і зробити тут щось, що буде суперечити попереднім домовленостям, це означає поставити якщо не крапку, то три крапки в питанні двосторонніх відносин", – сказав Вадим Валько.

Юрист ЦПК про конкурс щодо керівника САП: дивіться відео