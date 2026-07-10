У МЗС Росії озвучили умови для припинення бойових дій в Україні

Російське керівництво вкотре озвучило свою позицію щодо умов завершення військового конфлікту. Офіційні представники Москви відкидають можливість компромісів на поточній лінії фронту.

Про це пишуть росЗМІ.

Що кажуть на Росії про закінчення війни?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль не погодиться на припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. За його словами, Росія продовжуватиме війну доти, доки не будуть виконані цілі, які Володимир Путін визначив у червні 2024 року.

Президент чітко підтвердив, що ми продовжуватимемо досягати цілей, які були поставлені ще в червні 2024 року під час виступу Володимира Путіна в Міністерстві закордонних справ,

– заявив Сергій Лавров.

Таким чином Росія фактично підтвердила, що не відмовилася від своїх попередніх вимог до України.

Лавров послався на виступ Володимира Путіна в Міністерстві закордонних справ Росії у червні 2024 року, коли російський президент озвучив умови, за яких, за його словами, Москва готова припинити бойові дії.

Тоді Путін вимагав:

повного виведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія незаконно вважає своїми;

міжнародного визнання Криму та цих чотирьох областей частиною Росії;

відмови України від вступу до НАТО;

реалізації так званих "демілітаризації" та "денацифікації" України.

Путін також стверджував, що після виконання цих умов Росія нібито "негайно" припинить вогонь.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна має підтримку щодо досягнення миру не лише серед міжнародних партнерів, а й у найближчому оточенні російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, Україна вже запропонувала конкретні кроки для наближення миру, і дедалі більше людей усвідомлюють, що альтернативи дипломатичному врегулюванню немає.

Президент також зазначив, що українські Сили оборони продовжують завдавати далекобійних ударів по військових цілях на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. За його словами, такі операції вже мають відчутний ефект для російської економіки та військової логістики.

Зеленський заявив, що бензинова криза в Росії поглиблюється як відповідь на небажання Кремля припинити війну. Він подякував українським військовим за результативні далекобійні удари та наголосив, що цей напрямок роботи й надалі посилюватимуть.