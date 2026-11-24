Росія буде змушена погодитися на припинення вогню в разі збереження стійкості України та її союзників. Ключовим чинником стають щомісячні втрати ворога у понад 50 тисяч осіб та падіння економічного потенціалу.

Про це заявив президент Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Що сказав Зеленський

Дипломатичний шлях залишається критично важливим для встановлення миру, проте позиція на перемовинах безпосередньо зумовлена подіями на фронті.

"Безумовно, треба робити все, щоби був мир. Перемовини дуже важливі. І якщо вони нас не продавлять, а це залежить від нас, залежить від стійкості Сполучених Штатів Америки, так, залежить від єдності в Європі. І якщо вони не зможуть цього зробити, вони підуть на припинення вогню", – підкреслив Зеленський.

Головними факторами для примусу ворога до миру є непохитність оборони та готовність міжнародних партнерів послідовно надавати підтримку. Поразка наступальних планів Кремля позбавить його можливості нав'язувати власні ультиматуми.

Крім того, російське керівництво зіштовхнулося з колосальним виснаженням власних ресурсів, яке стрімко наростає щомісяця та підриває військовий потенціал.

А вони повинні піти на це (на мир – 24 Канал), тому що вони втрачають сьогодні, бачите, 50+ тисяч вже на місяць. Це велика кількість. І втрачають свою енергетичну і логістику, і спроможності. Тобто економічно також втрачають,

– зазначив Зеленський.

Системне знищення енергетичної інфраструктури, падіння виробничих спроможностей та деградація транспортної мережі ставлять економіку Росії під критичний удар, не залишаючи їй можливості продовжувати війну на виснаження.

До слова, президент також наголосив, що добровільний вихід Сил оборони з Донбасу спровокує Росію висунути нові територіальні претензії на інші регіони України. За словами Зеленського, віддати території за власним рішенням означає програти війну.