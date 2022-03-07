З приреченої країни Україна перетворилася на нескорене серце вільного світу

Бувають роки, коли нічого не стається і бувають тижні, коли стаються десятиліття. Вітер історії дме нам в обличчя. Українці творять історію, яка стане одним з наріжних каменів міфології західної цивілізації 21 століття.

Хто б міг подумати

З приреченої країни, що має впасти під ударами ворога за три дні, Україна перетворилася на нескорене серце вільного світу.

До теми Ми дуже сильно заставили росіян упріти

З другої за силою армії світу Росія перетворилася на всесвітнє посміховисько, яке вже десятий день поспіль не може захопити жодного великого міста, втративши понад 10 000 солдатів.

Колишній капітан команди КВН (радянське гумористичне шоу, українською – КВК – ред.) стає легендарним національним лідером, яким захоплюються, наче новим Черчиллем.

Ми – свідки історичних подій

В очах всього світу російська держава відтепер новий нацистський рейх, а Путін – новий Гітлер. Війна в Європі перетворюється на архетипічне протистояння добра і зла.

Європейський союз, сплячий гігант, пробудився і разом з союзниками розпочав справжню економічну війну проти агресора. Німеччина драматично збільшує свій військовий бюджет і поставляє зброю Україні, Швеція і Фінляндія за крок до вступу до НАТО.

Серйозно обговорюється нафтове ембарго Росії та передача польської авіації Україні. Тисячі західних військових-добровольців прибувають, щоб встати на захист країни.

Фантастика стає реальністю

В російськомовних містах Сходу і Півдня місцеві мешканці з одними лише українськими прапорами в руках наступають на озброєних окупантів.

Українські фермери на тракторах крадуть російську бронетехніку і відновлюють її, щоб знищувати ворога – хто до нас з мечем прийде, той від того ж меча і загине.

Деморалізовані наступаючі здаються в полон героїчній українській армії і від безсилої злоби бомблять мирне населення – єдині, з ким вони вміють успішно боротися.

Ще два тижні тому все це могло бути лише сюжетом другосортної гостросюжетної книги. А тепер це реальність.

24 лютого 2022 завершилася одна епоха і почалася інша. Ми в середині історичної аномалії, коли старі закони перестають діяти, а залізні правила перетворюються в напівзабуті вказівні знаки.

Майбутнє більше не передвизначено, а залежить від волі народів і конкретних людей.

В повітрі пахне весною і близьким колапсом наступу окупантів.

Україна закликає світ вимагати від НАТО закриття неба – дивіться відео: