Природа допомагає: у Росії на Курилах активізувався вулкан і викинув попіл на 2,5 кілометра

На вулкані Ебеко, який розташований на північнокурильському острові Парамушир, зафіксували викид попелу. Фахівці попереджають, що літати біля нього – небезпечно.

Вулкан викинув попіл на висоту приблизно 2,5 кілометра. Однак загрози для життя населення немає.

Цікаво Чергове каяття депутата КПРФ: Мархаєв виступив проти вторгнення Росії в Україну

На Курилах активізувався вулкан

На вулкані Ебеко 28 лютого зафіксували потужний викид попелу. Він розташований за 7 кілометрів на північний захід від міста Сєвєро-Курильськ, у північній частині хребта Вернадського.

Вдень у понеділок на вулкані Ебеко стався парогазовий викид на висоту 2,5 кілометра. Шлейф поширився у північному напрямку. У Сєвєро-Курильську опадання попелу не спостерігалося. Запах сірководню не відчувався. Загрози для життєдіяльності населення немає,

– мовиться у повідомленні.

Фахівці попереджають про небезпеку польотів поблизу цього вулкана. Зауважте, що Ебеко – це складний стратовулкан з декількома вершинними кратерами. Востаннє він вивергався у 2012 році.

Після цього настав період затишшя, який тривав до жовтня 2016 року. На думку вчених, лавове виверження Ебеко – малоймовірне, адже він належить до стародавніх вулканів, що загасають.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.