Кремль за два місяці осені мобілізував 520 тисяч росіян: ЗМІ порахували за заявками в РАЦСах

Після початку "часткової мобілізації" в Росії 21 вересня чоловікам з повісткою дозволили одружитися в прискореному порядку. Такі пари розписують одразу, без обов'язкового місячного очікування.

Таким чином, за даними РАЦСів, російські ЗМІ змогли вирахувати приблизну кількість мобілізованих. Цікаво, що через 4 місяці після офіційного закінчення "часткової мобілізації" в Росії пришвидшений розпис не зупиняється, передає 24 Канал.

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Скільки весіль відбулось в регіонах Росії

У перші тижні мобілізації російські РАЦСи не тільки не приховували раптовий наплив чоловіків із повістками, а й хвалилися цим. Регіональні телеканали випускали великі сюжети про групові весілля з наступними проводами на фронт.

Коли наприкінці жовтня міністр оборони Сєргєй Шойгу оголосив, що мобілізацію завершено, потік новин про весілля припинився, але одруження, оформлені одним днем, продовжились.

За даними російських ЗМІ, у Саратовській області у грудні (через місяць після заяв про закінчення мобілізації) було зареєстровано 117 весіль за участю мобілізованих, а в Омській – 89.

Ще 21 регіон надав дані про кількість шлюбів за повістками, укладеними в жовтні. За цією інформацією, в середньому 70% весіль понад норму у жовтні пройшли за участю мобілізованих.

Як робили обрахунки

Журналісти розповідають, що використали дані про кількість одружень, укладених за прискореною схемою.

Потім з даних перепису населення виокремили дані про кількість росіян, які живуть у "незареєстрованому подружньому союзі". Ці цифри дозволяють оцінити, скільки чоловіків мобілізаційного віку у конкретному регіоні були у відносинах, але з різних причин не реєстрували їх.

Розділивши кількість весіль на кількість співмешканців, журналісти отримали частку мобілізації для кожного регіону. Цю частку мобілізації помножили на загальну кількість чоловіків мобілізаційного віку в конкретному регіоні і в результаті отримали оцінку кількості мобілізованих.

Скільки чоловіків мобілізували

Точні дані РАЦСів про шлюби дають оцінку в 520 тисяч мобілізованих у вересні – жовтні. Про пришвидшені весілля відзвітували лише 50 регіонів, загалом йдеться про більш ніж 24 тисячі весіль військових з повісткою в руці (24 615).

Якщо брати за основу лише ці регіони, то виходить, що там одружилися 1,42% чоловіків мобілізаційного віку. А у перерахунку на все чоловіче населення цих регіонів у віці 18 – 49 років виходить, що за час активного перебігу мобілізації (до початку листопада) там призвали понад 239 тисяч осіб (240 078).

На ці 50 регіонів припадає лише 56% чоловіків мобілізаційного віку. Якщо додати відомості про надмірні весілля на кінець жовтня в 35 регіонах, що залишилися, то загальна частка мобілізації по країні зросте незначно – до 1,79%.

Така частка мобілізації передбачає, що всього до армії за вересень – жовтень призвали понад 525 тисяч осіб (527 703).

Що відомо про мобілізацію в Росії