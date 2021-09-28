Притула оголосив про створення власної партії

Вже кілька місяців у ЗМІ поширюють чутки про те, що Сергій Притула планує створити власну політичну партію. Політик нарешті офіційно підтвердив цю інформацію.

Про це він сказав в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Водночас про назву та інші деталі обіцяв розповісти найближчим часом.

Важливо Не відкидаю цього, – Притула натякнув на створення нової політичної партії

"Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу і я обов'язково все розкажу", – заявив політик.

Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду,

– додав він.

Притула: Наразі пріоритет – парламентська кампанія

За словами політика, парламент завжди був найважливішою інституцією України.

"Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича", – пояснив Притула.

Звичайно, першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія,

– запевнив він.

Повне інтерв'ю з Сергієм Притулою у програмі "Перші особи" дивітьсяНе пропустіть!

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою на 24 каналі: відео