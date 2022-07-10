Притула показав "звіра з кандьором": затрофеєну і "прокачану" машину, що тепер служитиме ЗСУ

Українські військові підбили російську командно-штабну машину. Проте на брухт трофей вони вирішили не викидати, а натомість взялись його лагодити. Сергій Притула показав, як зремонтований "звір" виглядає зовні та зсередини.

Волонтер зазначив, що КШМ повністю спалили всередині, проте в Запоріжжі таки взялись довести її до гідного вигляду. На ремонт гроші виділили, як самі військові, так і 200 тисяч гривень доклали з фонду Сергія Притули.

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Зі спаленої КШМ вийшла "лялька", – Притула

І от вийшла "лялька". Навіть он з "кандьором". Машина – звір, яку ми з вами зробили. Щойно подякував усім тим хлопцям, які тут крутили гайки, – сказав у відео Притула.

Озброєння на командно-штабній машині практично не було, проте українські умільці дещо додали – аби нищити російську бронетехніку. Також "причепили" до КШМ і танковий кулемет Калашникова – для окремого бійця.

Притула зауважив, що на цьому робота не закінчується. Незабаром фахівці можуть взятись за ворожий танк, якого вже "заптурили" українські десантники.

Перероблена КШМ / Відео Сергія Притули:

Втрати ворога у війні в Україні: коротко

Станом на ранок 10 липня ЗСУ знищили 37 300 ворогів. Лише за добу ця цифра зросла на сотню.

Також наші оборонці спалили 1641 танк, 3823 бойові броньовані машини.

У здобутку також 247 реактивних систем залпового вогню та 108 засобів ППО.

"Приземлили" воїни і 188 гелікоптерів та 217 літаків.

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