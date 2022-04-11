Притула пригадав жінку, яка передала на волонтерство 60 тисяч доларів: що на них купили

Телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів про жінку, яка ще у 2020 році передала на потреби військових 60 тисяч доларів. Цей внесок допомагає вбивати ворогів донині.

Цю благодійницю звати Наталія. Вона живе в київському районі Оболонь і є уродженкою Львова. Про те, як саме передали гроші та куди вони пішли, Притула розповів 10 квітня.

Зауважте Безпечні території – це хребет нашої економіки, – Притула звернувся до жителів Західної України

Що купили за ці гроші

За словами відомого волонтера, жінка передала таку велику суму та сказала прикупити щось для снайперів. Проте в тих не було в цей момент особливих потреб. Тому із не. зв'язалися та спитали чи можна за ці гроші купити щось для інших підрозділів.

Пане, Сергію. Я вам коли гроші передавала, чітко ж пояснила, що мене не цікавить захист. Я хочу, щоб за ці гроші ви купили щось, що допоможе нашим солдатам убивати ворогів,

– сказала тоді пані Наталія.

Тому до цих 60 тисяч доклали ще 24 та направили хлопцям, які налагодили виробництво ударних гірокоптерів. Протягом 2021 року підрозділи аеророзвідки на Донбасі отримали 7 нових дронів. За допомогою них вдалося вбити чимало ворожих найманців.

Зверніть увагу! Аеророзвідка показала, як вбивала ворогів завдяки цим коптерам. Переглянути відео знищення окупантів можна за посиланням.



Один зі згаданих пристроїв / Фото з фейсбуку Сергія Притули

Жінка захистила і своє місто

Напередодні 24 лютого кілька екіпажів цих розвідників повернулись до Києва. Вони там мали провести додаткові навчання та злагодження роботи.

Повномасштабне вторгнення застало їх у столиці, де вони одразу взялися до оборони. Тому частина з коптерів, які купили за гроші пані Наталії, допомогли палити бронетехніку, живу силу, штаби та склади з боєприпасами ворога вже й під столицею.

Напередодні – ЗСУ "гаряче" знищили російську техніку: дивіться відео