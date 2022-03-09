Притягнемо Путіна до відповідальності за злочини, – Джонсон про обстріл лікарні в Маріуполі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на обстріл лікарні в Маріуполі. Глава британського уряду наголосив, що Путін обо'язково відповідатиме за свої жахливі злочини.

Борис Джонсон наголосив на цинізмі дій російської орди, яка вдається до атак проти мирного населення. Хоча 2 тижні війни орки тільки так і діють.

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Мало що є більш розпусним, ніж орієнтація на вразливих і беззахисних. Велика Британія вивчає можливість більшої підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини,

– зяавив Джонсон.

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