Притягнемо Путіна до відповідальності за злочини, – Джонсон про обстріл лікарні в Маріуполі
9 березня 2022 , 20:21Читать новость на русском
Джерело:твітер Бориса Джонсона
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на обстріл лікарні в Маріуполі. Глава британського уряду наголосив, що Путін обо'язково відповідатиме за свої жахливі злочини.
Борис Джонсон наголосив на цинізмі дій російської орди, яка вдається до атак проти мирного населення. Хоча 2 тижні війни орки тільки так і діють.
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Мало що є більш розпусним, ніж орієнтація на вразливих і беззахисних. Велика Британія вивчає можливість більшої підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини,
– зяавив Джонсон.
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