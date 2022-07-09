Вночі "Приват24" тимчасово не працюватиме через регламентні роботи

Уночі 10 липня тимчасово не працюватиме мобільний додаток "Приватбанку". Там проводитимуть регламентні роботи.

Регламентні роботи триватимуть протягом ночі – з 0:00 до 5:00. Саме протягом цього часу будуть проблеми у користуванні додатком.

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Не працюватимуть більшість сервісів

У "Приватбанку" повідомляють, що через проведення регламентних робіт уночі протягом 5 годин будуть недоступними більшість сервісів додатка "Приват24".

10 липня з 0:00 до 5:00 ми проводитимемо регламентні роботи в "Приват24". Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Перепрошуємо за незручності,

– повідомили в "Приватбанку".

Регламентні роботи проводять періодично

Перед повномасштабним російським вторгненням сайти державних установ, банків, силових структур та навіть ЗМІ періодично ставали жертвами хакерських атак. Першою найбільшою атакою на сервіси "Приватбанку" була Ddos-атака 15 лютого – за 9 днів до повномасштабного вторгнення.

Протягом війни клієнти банку неодноразово повідомляли про певні труднощі в користуванні додатком. Однією з таких причин стали саме хакерські атаки. Через це банк від березня періодично здійснює регламентні роботи, які дозволяють покращити роботу сервісів та стабілізувати її. Такі роботи зазвичай проводять уночі, коли додатком користується найменше людей.

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