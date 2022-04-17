"Приват24" не працюватиме у ніч на 18 квітня

"Приватбанк" планує провести черговий етап планових регламентних робіт в "Приват24". Відтак сервіси на час цих робіт не будуть працювати.

Роботи в "Приват24" розпочнуться о 23:00 17 квітня. І триватимуть до 8:00 18 квітня. Під час проведення робіт додатки та web-версія "Приват24" будуть недоступні.

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У "Приватбанку" регламентні роботи пояснили необхідністю для безпечної та якісної роботи сервісів.

Окрім того, в банку попереджають, що протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої "Приват24" в процесі стабілізації роботи сервісів.

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Це не вперше "Приватбанк" проводить роботи в "Приват24". Попередні були за тиждень до цього – в ніч на 11 квітня. Однак тоді виникли проблеми, на вирішення яких знадобилося більше часу. Тому додаток повноцінно запрацював аж 12 квітня.