"Приватбанк" масово блокує картки клієнтів: в чому причина

Користувачі "Приватбанку" скаржаться на некоректну роботу банку, який блокує картки. Частині клієнтів банку вдається відновити доступ до картки швидко, інші ж витрачають на це багато часу.

Однак, як стверджують у самому банку, картку клієнту блокують не просто так, цьому є цілком обгрунтовані причини.

Важливо Встановлені обмеження, – у "Приватбанку" пояснили, як працюють картки за кордоном

Серед очевидних причин – шахраї, які надають чужі номери телефонів (за допомогою перевипуску СІМ-карток) і намагаються отримати доступ до чужого банківського рахунку. Банк намагається не допустити ці схеми. Як зауважують у "Приватбанку" на подібні скарги своїх клієнтів, картка блокується з метою протидії шахрайству.

Бувають ситуації, коли недобросовісні особи отримують доступ до мобільного номеру шляхом перевипуску сім-картки і в цьому випадку СМС не є перешкодою для них,

– пояснили у "Приватбанку"

До слова, тепер процедура дещо ускладнилась, і для того, аби повернути доступ до своєї картки, необхідно не тільки підтвердити особу через СМС, але й дочекатися дзвінка від оператора, відповісти на кілька запитань.

Нові правила для клієнтів "Приватбанку"

Для клієнтів "Приватбанку" з 1 червня працюють нові правила: українці щомісяця повинні вносити платежі за картковими кредитами. Але для тих, хто не може платити через війну, банк запропонували кілька варіантів виплат. Зокрема:

клієнтам, які своєчасно вноситимуть обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості, пропонують знижену ставку – 1,7%;

клієнтам з обмеженими фінансовими можливостями встановлено менший щомісячний платіж від 1,5% до 4,9%;

для клієнтів, які зовсім не можуть платити, будуть оформлені окремі кредити.

Клієнтам не нараховуватимуть штрафи за прострочені платежі за кредитними картками. Але співробітники банку телефонуватимуть таким клієнтам і нагадуватимуть про платежі.

"Приватбанк" запускає нову функцію

Незалежна асоціація банків України повідомила про технологічну новинку у сервісі "Приватбанку". Мовиться про опцію розпізнавання клієнтів за голосом. Тепер клієнти державного "Приватбанку", у яких виникне бажання чи потреба скористатися сервісом підтримки клієнтів за номером 3700, мають змогу більше не відповідати на персональні питання.

Незалежна асоціація банків України (далі НАБУ) заявила, що нова функція дозволить спростити та пришвидшити процес обслуговування клієнтів державного банку.

Який сюрприз для російськомовних підготував "Приватбанк": дивіться відео

Для того, аби використати нову технологію необхідно створити голосовий зліпок, який є записом голосу людини. Це потрібно зробити у вебверсії застосунку "Приват24".