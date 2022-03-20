"ПриватБанк" попередив користувачів, що продовжить регламентні роботи

"ПриватБанк" буде продовжувати регламентні роботи. Мовиться про додаток "Приват24".

Команда банку констатує той факт, що налаштування вимагає більшого часу, ніж планували на початку робіт. Але над цим працюють цілодобово.

Читайте також Готівка, генератори, паливо і ємності для води: Чернігів просить про допомогу

ІТ-команда "Приватбанку" другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин,

– кажуть у банку.

Там попереджають, що налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі "Приват24".

У "Приватбанку" перепросили за незручності й сподіваються на розуміння з боку користувачів.

Вас може зацікавити, що Україна отримує фінансову підтримку від партнерів: дивіться відео