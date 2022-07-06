"Приватбанк" встановлює для операцій з картками ринковий курс валют: що зміниться

На усіх клієнтів "Приватбанку" чекають чергові зміни. У фінустанові вирішили встановити ринковий курс обміну для переказів та зняття готівки з валютних карток.

Зміни торкнуться безготівкових операцій. Вони почнуть діяти вже з 6 липня.

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"Приватбанк" встановлює ринковий курс валют для операцій з картками

З 6 липня для клієнтів "Приватбанку" діятиме ринковий курс валют під час проведення безготівкових операцій. Передовсім це стосується курсів конвертації за картками, зокрема:

зняття готівки та гривневих переказів із валютних карток в Україні,

усіх видів операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

У пресслужбі зауважили, що "Приватбанк" встановлює єдині курси обміну валют для безготівкових оплат та купівлі-продажу готівки у відділеннях, виходячи з ринкової ситуації та інтересів клієнтів.

Інші правила для клієнтів "Приватбанку"

З 1 червня у "Приватбанку" почали працювати нові правила – клієнти повинні щомісяця вносити платежі за картковими кредитами. Проте для тих, хто не може цього зробити через війну, пропонують кілька варіантів виплат:

клієнтам, які своєчасно вноситимуть обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, пропонують знижену ставку – 1,7%;

клієнтам з обмеженими фінансовими можливостями встановили менший щомісячний платіж від 1,5% до 4,9%;

для клієнтів, які зовсім не можуть платити, оформлять окремі кредити.

Штрафи за прострочені платежі за кредитними картками не нараховуватимуть. Однак співробітники банку телефонуватимуть, щоб нагадати про платежі.

До теми – як працюють картки "Приватбанку" за кордоном: дивіться відео