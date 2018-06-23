"Приватбанк" дозволив українцям платити пальцем: як це працює

Державний банк "Приватбанк" та міжнародна платіжна система Visa запустили в Україні нову послугу, за допомогою якої за покупки можна сплачувати пальцем.

Як інформує прес-служба банку, проект технології біометричної оплати покупок за допомогою відбитка пальця наразі є пілотним.

Читайте також: Apple Pay в Україні: що це таке та як працює

Проте ним вже можна скористатись. Так, відвідувачі фестивалю Belive, що триває в Києві, змогли оплатити свої покупки без готівки, карток і навіть смартфонів.

Ця послуга працює таким чином, що достатньо один раз "прив’язати" відбиток пальця до своєї картки і потім без проблем розраховуватись пальцем у тих торговельних точках, які підтримують цю технологію.

У "Приватбанку" зазначають, що така нова опція мала б бути цікава насамперед малому та середньому бізнесу чи вуличним торгівцям в Україні. Щоправда, їм доведеться витратитись на смартфон або планшет та спеціальний біометричний сканер.



"Приватбанк" запустив сервіс оплати пальцем

Нагадаємо, в середині травня в Україні запрацював популярний у світі сервіс платежів Apple Pay.