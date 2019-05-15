"Приватбанк" точно залишиться державним, – експертка з команди Зеленського

"Приватбанк" в будь-якому випадку залишиться державним, але для того, щоб його швидше продати, потрібно вирішити питання з олігархом Ігорем Коломойським і тією судовою тяганиною, яка наразі відбувається.

Про це заявила фінансова експертка з команди Володимира Зеленського та колишня корпоративна секретарка націоналізованого "Приватбанку" Вікторія Страхова у прямому ефірі 24 каналу.

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Як запевнила Вікторія, "фарш неможливо повернути назад" і додала, що суто юридично навіть якщо "Приватбанк" відновиться, то залишаться проблеми з портфелем, бо його все одно доведеться забезпечувати.

Коломойському доведеться знову докапіталізовувати, а це тяжко. Тим більш, йому не вигідно це робити. По-друге, при зміні керівництва потрібно буде погоджувати структуру власності, ділову репутацію, бізнес-план тощо. Я сумніваюся, що поточний склад правління НБУ все це зробить, хоч вони мають на це повноваження,

– сказала експертка.

І наголосила, що це (націоналізація "Приватбанку" – 24 канал) опиниться у так званому вакуумі. "Я вважаю, що це неможливо і суто з юридичної точки Коломойський подає до суду, щоб виграти справу, але чи потрібен йому банк – не думаю, більш доцільною для нього буде компенсація", – відповіла Вікторія Страхова.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк".

Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

• 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

• 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

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