Привезти авто з-за кордону безплатно: як працює нульове розмитнення в Україні

В Україні внесли зміни до Податкового кодексу та дозволили ввозити машини без сплати акцизного збору, мита та ПДВ. Зробили це через війну в країні – багато волонтерів просили зробити доставку авто з-за кордону на потреби армії простішою.

Як працює пільгова процедура розмитнення, які категорії під неї підпадають та чи не доведеться платити гроші потім – розбирався сайт 24 каналу.

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Що передбачають нові правила розмитнення

Спочатку було дозволено безперешкодно ввозити в Україну автомобілі, призначені для військових цілей та гуманітарної допомоги. Згодом ввезення машин прирівняли до гуманітарної допомоги, що спростило процедуру. Пізніше дозволили всім громадянам не сплачувати належні збори одразу – можна було просто заповнити документи.

А з 5 квітня почали працювати абсолютно нові правила, згідно з якими ввозити авто можна без сплати акцизного збору, мита та ПДВ.

Зараз можна безплатно ввозити в країну транспортні засоби декількох типів:

легкові та вантажні авто;

машини, призначені для перевезення 10-ти та більше пасажирів;

мотоцикли;

причепи та напівпричепи.

Дещо заплатити все ж доведеться / Фото Pixabay

Які є юридичні тонкощі

Герман Тасліцький, адвокат, керуючий партнер групи компаній Дельта Інтернешнл Сервісес, голова митного комітету Асоціації адвокатів України, зауважив, що з 5 квітня 2022 року ввезення громадянами зазначених транспортних засобів повністю звільнено від оподаткування.

При цьому залишені вимоги щодо підтвердження екологічного стандарту для легкових автомобілів ЄВРО-2 або вище та для транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб й більше, транспортних засобів для перевезення вантажів ЄВРО-5 або вище. Залишені вимоги сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкового автомобіля від 3 до 5 відсотків в залежності від його вартості,

– пояснив Тасліцький.

Ірина Усіченко, адвокат АО "Місечко та Партнери", додала, що українці не звільняються від обов'язку сплатити вартість бланку свідоцтва про реєстрацію – 114 гривень, реєстраційний платіж – 190,15 гривні та вартість номерного знаку – 135,00 гривень.

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Витрати на оформлення сертифікату відповідності транспортного засобу екологічним нормам залишаються обов'язковими у випадку, якщо така відповідність не зазначена в технічному паспорті.

Нововведені пільги будуть діяти тимчасово, лише під час дії воєнного стану в Україні. Враховуючи заборону ввезення товарів з Росії, правила звільнення від оподаткування ввізним митом, встановлені Законом України №2142-IX, не поширюються на транспортні засоби, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором щодо України, а також, авто, які ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України,

– уточнила Усіченко.

Вона додала, що Законом встановлені пільги для ввезення авто з будь-яких країн, за винятком Російської Федерації, однак фактично реалізувати майже безплатну операцію з ввезення автомобілів є можливим лише з країн ЄС, оскільки доставити автомобіль з інших країн, наприклад, Кореї, Грузії або Сполучених Штатів Америки унеможливлено через блокування морського сполучення України активністю бойових дій та розташування російських військ на півдні нашої країни.

Платити за розмитнення потім не буде потрібно / Фото Pixabay

Чи потрібно буде щось платити потім

Інститут досліджень авторинку розповів, як працюють нововведення на практиці. Так, експерти зазначили, що вже спробували перевезти авто з-за кордону й детально описали процедуру. За їхніми словами, митні платежі дійсно сплачувати не потрібно.

Ні зараз, ні потім — це правда. В графах "акциз", "мито" і "ПДВ" зазначені нулі. І, ні, всупереч поширеному фейку, це не розтермінування, а саме повне скасування на час воєнного стану. Ніяких розписок-зобов'язань про пізнішу сплату податків на кордоні не дають, бо законом такого не передбачено. Повне звільнення платежів лише для фізичних осіб. Обмежень кількості ввезених авто на одну особу немає. Обмеження продажу також відсутні,

– зауважили в Інституті досліджень авторинку.

Крім того, зазначається, що пакет документів для перетину кордону – стандартний, тобто такий, який був і до введення нових правил.

У більшості випадків – це договір купівлі-продажу, реєстраційні документи на автомобіль, підтвердження зняття транспортного засобу з обліку, експортна декларація та попередня митна декларація.

Але знімати автомобіль з обліку за кордоном обов'язково. Без нього митне оформлення не проводять.

Перетин кордону – це ще не остаточне розмитнення. Анонсована процедура спрощеного митного оформлення прямо на КПП поки ще не працює. Тому наразі потрібно йти класичним способом — спочатку підготовка попередньої митної декларації, в’їзд в Україну та прибуття на митний термінал на внутрішній митниці, для остаточного митного оформлення. Єдина відмінність — вносити заставу у розмірі розмитнення не потрібно,

– зазначили в Інституті досліджень авторинку.

Авто в Україну можна ввезти на вигідних умовах / Фото Shutterstock

Експерти також порадили скористатися послугами брокерів, адже скасування митних платежів – це не скасування процедури митного оформлення. Тому необхідно дотримуватися усіх формальностей.

Можливість подати декларацію самостійно є, проте лише в теорії. Практично подання електронної декларації громадянами через "Єдине вікно" онлайн ще технічно не реалізовано митницею. Окрім цього, митні брокери масово знижуть ціни на свої послуги. Автомобіль повинен відповідати екологічному стандарту не нижче "Євро-2", якщо це легковик. Для розмитнення потрібна довідка сертифікаційної лабораторії, якщо стандарт не вказаний в реєстраційних документах на авто,

– пояснили фахівці.

Вони наголосили, що для постановки на облік отримання сертифікату відповідності є обов'язковим.

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