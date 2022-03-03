"Привид Києва" перейшов з оборони в наступ: епічне відео

Легендарний "Привид Києва" перейшов з оборони в наступ. Новину 3 березня повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Привид Києва" – справжній український герой. На його рахунку вже понад 20 збитих російських літаків. У СБУ заявили, що герой оберігає українську столицю, як справжній янгол.

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Тепер ворог тремтітиме ще більше. Бо легендарний "Привид" йде у наступ.

"Київський привид" перейшов від оборони в наступ,

– мовиться у повідомленні.

"Привид Києва" перейшов з оборони в наступ: дивіться відео

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