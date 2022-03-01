"Привид" живий: легендарний ас був підбитий, але вже отримав новий літак
Легендарний пілот продовжує тримати оборону Києва! І хоча під час однієї з операцій "Привида" підбили, він врятувався та вже завдає нових ударів окупанту.
Пілот Міг-29, відомий як
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Не стало на заваді нашому захиснику й бойове пошкодження: як повідомили 24 каналу в ЗСУ, окупантам таки вдалося підбити "Привида". Але пілот не лише врятувався, а вже повернувся до виконання своєї роботи!
"Привид Києва" у строю / Малюнок Андрія Данковича
Тепер у "Привида Києва" новий літак та ще більше мотивації відправляти рашистів у пекло.
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