"Привид" живий: легендарний ас був підбитий, але вже отримав новий літак

Легендарний пілот продовжує тримати оборону Києва! І хоча під час однієї з операцій "Привида" підбили, він врятувався та вже завдає нових ударів окупанту.

Пілот Міг-29, відомий як "Привид Києва", став справжнім героєм України. На його рахунку вже понад 20 збитих літаків ворога, і він не збирається на цьому зупинятися.

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Не стало на заваді нашому захиснику й бойове пошкодження: як повідомили 24 каналу в ЗСУ, окупантам таки вдалося підбити "Привида". Але пілот не лише врятувався, а вже повернувся до виконання своєї роботи!

"Привид Києва" у строю / Малюнок Андрія Данковича

Тепер у "Привида Києва" новий літак та ще більше мотивації відправляти рашистів у пекло.

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