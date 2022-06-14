З Привілля на Луганщині врятували 32 людей: відео евакуації

Евакуація з Привілля виявилась успішно. З міста на Луганщині вивезли 32 людей. У мережі окупбліували відео евакуації.

Евакуація мирних жителів з Привілля відбулася 13 червня. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай ще раз закликав людей не втрачати останньої можливості й евакуюватися.

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32 людей вдалося вивезти з Привілля

Евакуація з Привілля була вкрай небезпечна і важка. Людей вивозили з міста під безперервними обстрілами, про що свідчить відео. Евакуювати людей взялися поліцейські Луганщини разом із волонтерами.

Усе почалося з патрулювання поліцейських на Луганщині. В одному з населених пунктів правоохоронці виявили двох поранених – цивільного та військового. Вони надали їм першу допомогу та евакуювали.

Потім, повернувшись до Привілля, почали оглядати приміщення, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Поліцейські знайшли бомбосховище, де перебували люди. Вони повідомили про бажання евакуюватися.

Правоохоронці вирішили допомогти людям. Для того, щоб вивезти їх з Привілля, довелось робити три спроби. На щастя, все вдалося.

Загалом протягом 13 червня евакуйовані 32 жителі міста. Вони вже виїхали з Луганщини до безпечних регіонів України,

– мовиться в повідомленні.

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Ситуація на Донбасі станом на ранок 14 червня

На Слов'янському напрямку окупанти хочуть повністю захопити Богородичне та розвинути наступ на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку росіяни перегруповують війська з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники посилили угруповання. Вони перемістили в район Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії росіяни штурмують Сєвєродонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.

На Бахмутському напрямку російські окупанти атакують позиції українських захисників з артилерії біля Відродження, Новолуганського і Бахмута. Ворог має частковий успіх, закріплюється у Відродженні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не зафіксовано.

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