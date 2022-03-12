Привіт Ердогану: Росія обстріляла мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі

Маріуполь – місто, яке страждає від нападів окупанта найбільше. Його просто стирають з лиця української землі. Втім, воно не здається і намагається тримати оборону.

Ворог цинічно обстрілює не військові об'єкти, зокрема церкви. Цього разу окупанти вирішили передати "привіт" президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, здійснивши вогневу атаку на мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани.

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Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі піддалася обстрілу російськими загарбниками,

– повідомили в МЗС України.

Зазначається, що наразі там переховуються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини.

Яка ситуація в Маріуполі

Маріуполь вважається однією з найгарячіших точок України. Ворог цілеспрямовано та безжально обстрілює і бомбить житлові будинки міста.

Окупант цинічно атакує лікарні, пологові будинки та гуманітарні вантажі. Міський голова Вадим Бойченко зазначив, що кожні 30 хвилин у Маріуполь заходить авіація, вбиваючи мирних людей.

При цьому радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що противникам не вистачає сил для того, аби ввійти в Маріуполь.

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