З квітами – у небі: український пілот оригінально привітав з Міжнародним жіночим днем

8 березня у світі відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок. До привітань долучилися у Повітряних силах.

Український пілот зняв оригінальне відео із квітами у небі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 39 бригаду тактичної авіації.

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Пілот привітав українських жінок

У 39 бригаді висловили вдячність усім українським жінкам за відважність та незламність.

Шановні жінки! Сьогодні, ми дякуємо вам не лише за вашу ніжність і тепло, а й за вашу відвагу, силу та незламність. Ви – ті, хто змінює світ щодня, хто бореться, надихає та дарує надію.

Ваша рішучість долати труднощі, ваша сміливість відстоювати справедливість і ваша мудрість робити цей світ кращим заслуговують на безмежну повагу. Дякуємо вам за все – за ваші вчинки, вашу любов і вашу невтомну силу. Нехай кожен день приносить вам радість, підтримку та впевненість у тому, що ви – неймовірні!

– йдеться у привітанні військових.

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Нагадаємо, що наразі у Збройних силах України налічується близько 70 000 військовослужбовиць. Понад 5 500 із них захищають нашу державу на передовій.

Майже 1 500 жінок-військовослужбовиць відзначені державними нагородами.

П'ятеро мають найвище звання Героя України. На жаль, троє із них – посмертно.