Добірка щирих та гарних привітань з останнім дзвоником у віршах, прозі й картинках
Сьогодні та наступної п'ятниці у багатьох українських школах пройде свято останнього дзвоника. У цей день учні прощаються з вчителями та відправляються на літні канікули. А от випускники покидають шкільне подвір'я назавжди.
У свято, яке символізує завершення навчального року, навколо лунають щирі привітання від вчителів, учнів, батьків, друзів та рідних. Якщо ви ще не знайшли побажання, то обирайте одне з тих, що підготував LifeStyle 24.
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Привітання з останнім дзвоником у віршах та картинках
Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці врочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – умить
Понесе всіх життя, закружляє.
З роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.
***
Останній дзвоник пролунав.
Він довгий час нам всім співав:
Він кликав на урок, з уроку,
І так було щодень, щороку.
Ми вас вітаємо. Прощайте,
Про нас усіх не забувайте,
Ви педагоги – вищий клас,
Ми щиро любимо всіх вас!
***
Любов, тривога є в очах –
Дитина школу покидає.
Якась непевність, навіть страх,
Що далі там її чекає?
У школі ж просто так було:
Там друзі, вчителі, уроки,
Порядок, сонце і тепло.
І от у невідомість кроки.
Та буде дуже добре все,
Тому не рвіть даремно жили.
Як доля трохи й потрясе –
Ви ж всі дітей добру учили.
***
О, вчителі! Невже ви не втомились
У юні душі сіяти зерно?
Для цього ви на світі й з’явились,
Щоб в учнях буйно проросло воно.
О, вчителі! І слів не підібрати,
Епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати
За те, що щедро віддаєте нам.
О, вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету;
І нині я за всіх скажу: "Спасибі, рідні"
За вашу місію подвижницьку й святу!
***
Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок
З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.
Певно, сумує наш рідний дзвінок,
Що не покличе вже нас на урок.
Разом з дзвінком сумуємо й ми,
З вами здружились, зріднилися ми.
Якось незвично, що вже на урок
Клас випускний наш не кличе дзвінок.
Що ж, відлітайте ключем журавлиним –
У вирій життя школа вас проводжає.
Хай вам зірниця палає щаслива!
Від щирого серця добра вам бажаємо.
Привітання з останнім дзвоником у прозі та картинках
Вітаю всіх з останнім дзвоником! Нехай сьогоднішній день буде наповнений радістю, сміхом і незабутніми моментами. Це особливий час, коли ви прощаєтеся зі школою і готуєтесь до нового етапу у своєму житті. Нехай ваше майбутнє буде яскравим і успішним!
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Вітаю всіх учнів з важливим подією – останнім дзвоником! Це час для радості, коли можна згадати усі моменти, які траплялися протягом шкільного року. Бажаю вам гарно провести літо, набратися сил та відпочити!
До слова Дякуємо вам за знання: яскраві картинки-привітання з останнім дзвоником для вчителів
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Шановні вчителі, вітаю вас з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення нелегкої, але дуже важливої роботи. Ваш внесок у життя учнів неоціненний, і я вдячний за вашу відданість, терпіння і професіоналізм. Нехай літо принесе заслужений відпочинок і натхнення для нових досягнень!
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Дорогі вчителі! Сьогоднішній день – це час відзначити вашу працю, терпіння і відданість. Ваші зусилля формують майбутнє покоління, і ми дуже вдячні за важливий внесок у його розвиток. Нехай цей останній дзвоник подарує радість, відпочинок і натхнення для подальших творчих звершень!
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Дорогі школярі! Сьогоднішній день – це не лише завершення навчального року, але й початок нових можливостей та пригод. Нехай майбутнє принесе вам нові знання, відкриття та незабутні емоції. Вітаю з останнім дзвоником та бажаю неймовірного літа. Проведіть його з близькими людьми!