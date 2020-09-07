Президент України Володимир Зеленський 7 вересня привітав воєнних розвідників з 28-ю річницею створення спецслужби. Глава держави наголосив, що воєнна розвідка щодня зміцнює систему нацбезпеки України, її силу та незалежність.

Наразі українська воєнна розвідка перебуває на важливому етапі розвитку. Про це Зеленський заявив 7 вересня під час виступу, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Українська розвідка суттєво розвинула свої можливості

Президент розповів, що за останній час українська розвідка суттєво збільшила можливості агентурної розвідки, розвинула інформаційно-аналітичну діяльність, підсилила потенціал радіоелектронної, повітряної та космічної розвідки.

Серед іншого, зусилля наших розвідувальних органів сприяли отриманню Україною статусу члена Програми розширених можливостей НАТО,

– наголосив Зеленський.

"Без вас Україна є сліпою, глухою та майже безсилою"

Глава держави звернувся до розвідників і наголосив, що без них "наша держава є сліпою, глухою та майже безсилою".

Сьомий рік ми ведемо протистояння з ворогом, дії якого складно прогнозувати. Саме тому такою важливою є добута вами інформація,

– заявив президент.

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Вітання від командування ООС

Командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко подякував особовому складу воєнної розвідки і наголосив, що вони разом сьомий рік стримують ворожу агресію.

На полі бою ви залишаєтеся завжди непомітними, а результати вашої роботи – це збережені життя наших воїнів,

– написав Кравченко.

Що відомо про воєнну розвідку України