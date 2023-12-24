Зло програє, – Зеленський звернувся до українців та привітав з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 грудня звернувся до українців. Він привітав країну із прийдешніми різдвяними святами.

Цьогоріч Україна відзначає друге Різдво в умовах повномасштабної війни. Тому воно набуло для нас інакшого значення, передає 24 Канал.

Дивіться також "Дрони – очевидний пріоритет держави": головне зі звернення Зеленського

Свято, яке має безліч відтінків

Зеленський зазначив, що мільйони українців сьогодні чекають у небі першої зірки, яка знаменувала б, що прийшло Різдво. Своєю чергою, це свято, яке має безліч відтінків, адже це важливе церковне, народне та родинне свято. За словами президента, триває другий рік, як ми дізнались про ще один його вимір – Різдво у час повномасштабної війни.

Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома. І не всі мають дім,

– сказав президент.

Він також додав, що стало важливо не те, які страви на столі, а те, які люди за столом. Крім цього, Зеленський наголосив на важливості зв'язку із нашими захисниками, які боронять країну на передовій.

Наші цінності змінились

Президент України зазначив, що суттєво змінились наші цінності: тепер не важливо, як ми прикрашаємо наші домівки, але має значення те, як ми їх захищаємо та прибираємо з них сміття – вимітаємо ворога з нашого дому. Тепер українці тішаться не тільки коли бачать у небі першу зорю, а й тоді, коли не бачать у ньому ворожих ракет та безпілотників, а бажання дітей спростились до того, аби тато повернувся.

Аби повернулись усі батьки, чоловіки, брати, дідусі, матері, дружини, сестри. Повернулись переможцями ті, хто зустрічає Святвечір зі зброєю в руках,

– додав Зеленський.

Президент сказав, що вони кожного дня доводять нам, що добро переможе, тому потрібно мати стійку віру, адже наші захисники демонструють: дива існують, але ми маємо здобувати їх власноруч.

Він також додав, що ми кожного дня молимось за наших воїнів та будемо робити це й сьогодні, попри те, де ми є, адже це Різдво українці зустрічають разом, як одна велика родина.

Сьогодні як ніколи сильною буде наша молитва. Сьогодні вона об'єднає мільйони голосів – як ніколи до цього, – наголосив Зеленський.

Він звернув увагу, що цього року вона лунатиме без часової різниці у два тижні. За словами президента, це унікальна молитва за життя та справедливість, тож вона не має кордонів.

Ми долаємо шлях до свободи

Володимир Зеленський також наголосив, що зараз Україна бореться проти культу, який не має нічого людського та святого, щоб здобути свободу для нашої віри від ідеології рабства. Він сказав, що цей культ буде переможено силою віри, силою правди, силою справедливості, силою закону та нашою силою нашої України.

Президент розповів, що він перебуває у Києво-Печерській Лаврі, яка є символом нашої історії та доказом незламності.

Це місце захоплювали, спалювали, руйнували, але ніхто і ніколи не зміг знищити його остаточно й назавжди. Після кожного удару, Лавра відроджувалась,

– підкреслив український лідер.

Вона є місцем сили та духу для наших людей, для тих, хто вірить у перемогу України, сказав Володимир Зеленський. Він відзначив, що час перед Різдвом – час найдовших ночей, але з 25 грудня день почне довшати, а світло перемагати. Тож, за словами президента, зрештою темрява програє.

Зло програє,

– сказав він.

Саме за це сьогодні молитва українців: за нашу свободу та перемогу. За те, щоб одного дня ми всі зібрались вдома у мирний рік мирного Різдва. Президент привітав Україну з Різдвом та побажав, щоб у душах панувало світло віри, в серцях – світло надії, а в домівках – любов та достаток.