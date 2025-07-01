Уночі горів один з найпопулярніших ринків у Львові

Уночі 20 липня сталася пожежа на одному з продуктових ринків у Львові. Вогонь охопив торговельні ряди.

У мережі публікують кадри пожежі на Привокзальному ринку. Зазначається, що полум'я знищило три лотки з майном, продукцією та технікою. Попередньою причиною займання стало коротке замикання в кафе, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на Привокзальному ринку?

Тим часом у коментарі 24 Каналу представник ДСНС повідомив деталі події. 20 липня о 00:00 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Федьковича. Займання виникло в будівлі.

Пожежа спричинила сильне задимлення. Вогнеборці швидко локалізували займання, тож о 00:17 пожежа була ліквідована.

До гасіння залучалось 29 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Причини займання встановлюють фахівці. Внаслідок події ніхто не постраждав,

– наголосили у ДСНС.

Як горів ринок у Львові: дивіться відео

Рятувальники оперативно загасили полум'я: дивіться відео

Пожежа на ринку у Львові / Фото із соцмережі

Нагадаємо, що на Волині блискавка влучила в житловий будинок, спричинивши пожежу. На момент влучання в будинку перебувала мати з трьома дітьми.