Приїхав із добрими новинами: важливі деталі візиту Туска до Києва

Столицю 5 лютого відвідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, де його зустрів український президент Володимир Зеленський. Цей візит має позитивні наслідки. Вже погоджене рішення про 47-й пакет допомоги від Польщі для України на суму 100 мільйонів злотих.

47-й пакет допомоги від Польщі для України на суму 100 мільйонів злотих.

Наразі завершується підготовка до виділення наступного 48-го пакету військової підтримки вартістю 200 мільйонів злотих (понад 55 мільйонів доларів).

Українські БпЛА в обмін на польські МіГ-29

Президент України, спілкуючись з польським прем'єром, поінформував його про потреби української армії. Зеленський наголосив, що наша держава відчуває потреби в ППО та ракет до них. Політики також обговорювали можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29, аби була змога відбивати російські атаки.

48-й пакет допомоги в основному складатиметься з броньованої техніки для український військ. Щодо МіГ-29, вони є в нашому розпорядженні, ми з президентом Зеленським домовилися, що працюватимемо гнучко, в разі потреби будемо змінювати наші позиції, щоб працювати адекватно до актуальних потреб армії,

– пояснив Туск.

Зеленський додав, що ці літаки сьогодні потрібні ЗСУ і Україна готова обміняти їх на дрони, які необхідні Польщі. Український лідер зауважив на тому, що звісно нашій державі зараз вкрай потрібні ракети до систем ППО і якщо буде така можливість, українська сторона готова обміняти їх теж на свої безпілотники.

Переговори в Абу-Дабі: які результати?

Поки тривала розмова Туска і Зеленського в Києві, в Абу-Дабі проводився другий раунд тристоронніх мирних переговорів (Україна, США, Росія). Президент України вже встиг отримати перші деталі цієї зустрічі в ОАЕ. Перший результат – відбувся обмін полоненими, в Україну повернулись 157 українців.

"Я попросив підняти цей напрямок, тому думаю, що зараз знову групи зустрінуться і проговорять це питання. Вони обговорювали цей обмін, він відбувся, треба спілкуватися про наступні. Стосовно наступної зустрічі (переговорів – 24 Канал), вона буде найближчим часом", – заявив Зеленський.

Візит Туска в Київ: які підсумки?

Під час зустрічі з медіа в Києві Зеленський прокоментував журналістам вкиди з російської сторони, які нині ширяться в ЗМІ. Повідомляється, що начебто Росія хоче не тільки отримати собі Донеччину, а й прагне, щоб українські партнери визнали окуповані нею території – російськими.

Зеленський підкреслив, що всі тимчасово захоплені російською армією землі України завжди українська сторона вважатиме виключно українськими. Коли це питання від ЗМУ почув присутній на зустрічі Дональд Туск, він відреагував заявою, що Польща не готова буде визнавати окуповані українські території за Росією.

Навіть якщо хтось буде визнавати наші території російськими, це нічого не дасть. В Україні є президент, який підписує документи, а не лідери інших країн робитимуть це. Тому наші території – наші, не зважаючи на їх статус тимчасово окупованих,

– підкреслив Зеленський.

У підсумку зустрічі український та польський лідери підписали лист про наміри переходу до спільного виробництва зброї в межах програми SAFE. Він означає можливість обміну технологіями між Україною та Польщею, а також зможе посприяти усуненню бар’єрів, які раніше ускладнювали чи унеможливлювали цей процес. Лідери висловили зацікавленість у співпраці щодо виготовлення озброєння. Окрема увага приділятиметься дронам.

Серед порушений питань також був стан енергетики України після російських обстрілів та відбудову відповідної інфраструктури. Вже є спільні проєкти в цьому напрямку з Польщею. А в червні в Гданську пройде конференція з відбудови України.

Окремою частиною розмови стало обговорення спільних програм захисту. Україна сподівається на подальшу участь Польщі в програмі PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю.