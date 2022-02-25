Прийняття Швеції та Фінляндії у НАТО вимагатиме кроків з боку Росії, – МЗС РФ

У Росії заявили, якщо Швецію та Фінляндію приймуть НАТО, від них слід очікувати відповідної відповіді.

Таку ледь не пряму погрозу висловили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Про це повідомили у російському державному пропагандистському медіа, передає 24 канал.

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Можливе прийняття Швеції та Фінляндії в НАТО вимагатиме кроків у відповідь від Росії,

– заявили у тамтешньому МЗС.

Передумови

Ще у січні генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ заявляв, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО в разі подання заявки на членство. Однак тоді країни не мали такого наміру.

Ще перед цим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військові й політичні наслідки, які вимагатимуть адекватної відповіді російської сторони.

Фінляндія має 1 335-кілометровий кордон із Росією, що розташований в регіоні Балтійського моря і Крайньої Півночі – біля порогу Росії.

Ще після незаконного захоплення Росією тимчасово окупованого українського півострова Криму та початку війни на сході України у 2014 році про балтійський регіон постійно говорять як про "гарячу точку" НАТО – Росія.